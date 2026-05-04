Laura Pausini ha invitato venerdì 2 maggio Achille Lauro sul palco durante la tappa del suo tour mondiale a Città del Messico, per cantare per la prima volta dal vivo “16 De Marzo”, adattamento spagnolo di “16 marzo”, contenuto nell’album “Io Canto 2”. “Lauro, fratello, sei già messicano! – ha commentato poi l’artita – Che felicità cantare con il mio Achille per la prima volta dal vivo in spagnolo. Ti amo così tanto, Lauro, e sono così orgogliosa di te. Tutti ti amiamo e ora non solo in Italia. La nostra canzone ’16 marzo’ è finalmente uscita. Nel frattempo eravamo all’Arena Ciudad de México, davanti a 15mila persone, con biglietti esauriti, ma soprattutto riempendo i nostri cuori!”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Laura Pausini e Achille Lauro duettano in spagnolo “16 marzo” a Città del Messico. Lui ringrazia: “Sei un regalo”, lei risponde: “Tutti ti amiamo” – IL VIDEO

Laura Pausini e Achille Lauro cantano 16 marzo al Festival di Sanremo

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"Quello che Laura Pausini ha costruito all’estero è sopra ogni immaginazione. Forse non ci rendiamo davvero conto di cosa abbia fatto questa artista incredibile e di cosa significhino le sue canzoni per il mondo. Vederlo e viverlo non è solo un onore uni x.com

@laurapausini ha invitato @achilleidol a Città del Messico per una data del suo tour mondiale. I due hanno cantato la versione spagnola di "16 marzo" incantando il pubblico presente Segui @endofacentury.it #laurapausini #achillelauro #messico #16marz - facebook.com facebook