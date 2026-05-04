L’Atalanta riprende a lavorare | Bernasconi unico assente

L’Atalanta ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di domenica 10 maggio alle 20,45 contro il Milan. La squadra si è allenata senza Bernasconi, l’unico assente. Secondo le indicazioni, l’allenatore potrebbe tornare al modulo 3-4-2-1, con un confronto tra Krstovic e Scamacca per un posto in attacco.

CALCIO. Per la partita di domenica 10 maggio alle 20,45 sul campo del Milan Palladino dovrebbe tornare al 3-4-2-1, con ballottaggio fra Krstovic e Scamacca. L’Atalanta si appresta ad affrontare le ultime tre partite di campionato contro Milan, Bologna e Fiorentina, a cominciare dalla sfida di domenica 10 maggio a San Siro alle 20,45 contro i rossoneri di Massimiliano Allegri: per l’occasione la formazione di Raffaele Palladino potrebbe tornare, dal primo minuto, al 3-4-2-1 più classico e non col doppio centravanti. Dunque con due trequartisti, con ipotesi De Ketelaere-Raspadori, alle spalle di Krstovic. Scamacca resta comunque in ballottaggio col montenegrino per il ruolo di centravanti titolare.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’Atalanta riprende a lavorare: Bernasconi unico assente Perché l’Atalanta crede in Bernasconi Notizie correlate Leggi anche: Fra sorteggio e Sassuolo, l’Atalanta riprende a lavorare venerdì a Zingonia Leggi anche: L’Atalanta riprende a lavorare: Hien, poche chance di recupero per la Roma Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’Atalanta riprende a lavorare: Bernasconi unico assente; Atalanta stesa da Paul Mendy e Borrelli: il Cagliari vince 3-2; Il Cagliari batte l’Atalanta, salvezza più vicina; Cagliari-Atalanta 3-2, le pagelle: Mendy (7,5) pericolo costante, Borrelli (6,5) decisivo, Scamacca (7) provvidenziale. L’Atalanta riprende a lavorare: Bernasconi unico assentePer la partita di domenica 10 maggio alle 20,45 sul campo del Milan Palladino dovrebbe tornare al 3-4-2-1, con ballottaggio fra Krstovic e Scamacca. ecodibergamo.it Atalanta, oggi la ripresa a Zingonia: nel mirino la sfida con il MilanIl match rappresenta il primo impegno di un finale di stagione particolarmente impegnativo per i nerazzurri. Il calendario propone infatti un trittico di gare decisive, che includerà anche le sfide co ... calcioatalanta.it La #Fiorentina rimonta l’ #Atalanta e torna in vetta Le reti di Puzzoli e Atzeni rimontano l’iniziale vantaggio dell’Atalanta e regalano alla Fiorentina tre punti fondamentali. Con questo successo la squadra di #Galloppa si riprende la vetta della classifica a quot x.com All'#Atalanta serve un filotto. Ma per ottenerlo bisogna riprendere confidenza col #gol - facebook.com facebook