L’Atalanta riprende a lavorare | Bernasconi unico assente

Da ecodibergamo.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di domenica 10 maggio alle 20,45 contro il Milan. La squadra si è allenata senza Bernasconi, l’unico assente. Secondo le indicazioni, l’allenatore potrebbe tornare al modulo 3-4-2-1, con un confronto tra Krstovic e Scamacca per un posto in attacco.

CALCIO. Per la partita di domenica 10 maggio alle 20,45 sul campo del Milan Palladino dovrebbe tornare al 3-4-2-1, con ballottaggio fra Krstovic e Scamacca. L’Atalanta si appresta ad affrontare le ultime tre partite di campionato contro Milan, Bologna e Fiorentina, a cominciare dalla sfida di domenica 10 maggio a San Siro alle 20,45 contro i rossoneri di Massimiliano Allegri: per l’occasione la formazione di Raffaele Palladino potrebbe tornare, dal primo minuto, al 3-4-2-1 più classico e non col doppio centravanti. Dunque con due trequartisti, con ipotesi De Ketelaere-Raspadori, alle spalle di Krstovic. Scamacca resta comunque in ballottaggio col montenegrino per il ruolo di centravanti titolare.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Perché l’Atalanta crede in Bernasconi

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