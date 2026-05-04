Lanciamissili caccia e 15mila soldati | cosa prevede Project freedom il piano di Trump per Hormuz

Il 4 maggio è stato avviato il progetto chiamato “Project Freedom”, un piano che include il lancio di missili, l’impiego di caccia e l’invio di circa 15.000 soldati. L’obiettivo dichiarato è assicurare la libertà di navigazione delle navi commerciali nello Stretto di Hormuz, uno stretto strategico per le rotte marittime internazionali. La decisione è stata comunicata come parte di un’operazione militare pianificata.

Si chiama “Project Freedom“, è iniziata la mattina del 4 maggio e mira a “ripristinare la libertà di navigazione per le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz“. E’ un comunicato dello United States Central Command a delineare il perimetro dell’operazione che, nelle intenzioni degli Stati Uniti, dovrebbe consentire a 2.000 imbarcazioni civili, con circa 20.000 marittimi a bordo secondo l”Organizzazione Marittima Internazionale, di uscire dal choke point nel Golfo Persico diventato centrale nella guerra scatenata da Washington contro l’Iran. Il supporto militare “comprenderà l’impiego di cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lanciamissili, caccia e 15mila soldati: cosa prevede “Project freedom”, il piano di Trump per Hormuz Notizie correlate Project Freedom, in cosa consiste l’operazione di Trump a HormuzDonald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avvieranno, a partire da lunedì 4 maggio 2026, l’operazione Project Freedom per liberare le navi... Leggi anche: Trump annuncia l’operazione Project Freedom per liberare Hormuz con 15 mila soldati. Iran: “Attaccheremo gli Usa se entreranno nello Stretto”