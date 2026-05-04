La stanchezza non si riduce semplicemente riposando, ma può indicare un bisogno di ascolto del proprio corpo. A volte, questa sensazione va oltre la semplice mancanza di energia e segnala un cambiamento o un disagio che richiede attenzione. È possibile imparare a interpretare questi segnali e a trasformare la sensazione di fatica in un momento di consapevolezza, senza affidarsi esclusivamente al sonno per risolverla.

C ome trasformare la stanchezza in ascolto attraverso il corpo. C’è una stanchezza che non si risolve dormendo. Puoi riposare, rallentare, “staccare” . eppure qualcosa rimane. Una specie di nebbia interna. Un senso di svuotamento che non è pace. Quella stanchezza non è mancanza di energia. È energia che non sa più dove andare. E allora forse il problema non è che siamo stanchi, ma che siamo disallineati rispetto al nostro stesso movimento vitale Leggi anche › Selene Calloni Williams: dal dolore alla rinascita nel libro “Diario di una Sciamana” Come trasformare la stanchezza in ascolto attraverso il corpo. Dal punto di vista della psicologia immaginale, la stanchezza non è solo una condizione fisiologica.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La stanchezza non è solo mancanza di energia, ma un segnale di cambiamento

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