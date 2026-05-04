Oggi si parla di due aspetti distinti: da un lato, le tensioni legate alla presenza della Russia in alcune manifestazioni culturali, e dall’altro, il ruolo di Gianni Letta all’interno dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Letta, vicepresidente dell’istituzione e dal mese scorso anche accademico effettivo, è riconosciuto per il suo contributo nel settore musicale e per il coinvolgimento nel mondo culturale. Questi dettagli segnano un quadro variegato delle dinamiche attuali nel panorama artistico italiano.

Gianni Letta, vicepresidente dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia e, da fine marzo, Accademico effettivo «per il suo impegno nel mondo culturale e per la sensibilità dimostrata da sempre verso la musica», è un nume tutelare importante. Perché mentre alla Biennale d’Arte di Venezia continua la bagarre sulla partecipazione della Russia tra Pietrangelo Buttafuoco e il governo, l’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia invita, e senza alcun problema, una marea di artisti russi. Il 6 maggio, la sala Sinopoli all’Auditorium Parco della Musica accoglierà il ritorno di Arcadi Volodos, «tra i pianisti di recital più apprezzati dal pubblico, esibitosi l’ultima volta due anni fa nelle sale ceciliane.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Russia è un problema in Biennale ma non a Santa Cecilia: le pillole del giorno

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