La Roma di Paolo Calabresi

Paolo Calabresi, attore romano molto apprezzato dal pubblico, è conosciuto principalmente per aver interpretato il personaggio di “Biascica” nella serie televisiva Boris e nel film tratto dalla stessa produzione. La sua carriera ha visto una crescita costante, portandolo a essere uno dei volti più riconoscibili nel panorama televisivo e cinematografico italiano. La sua interpretazione ha lasciato un segno particolare tra gli spettatori.

Attore romano tra i più amati dal pubblico, entrato nel cuore di romani (e non) per il ruolo di “Biascica” in Boris, la serie e poi il film. Tanti ruoli di rilievo al cinema, in tv e al teatro dove tornerà anche a breve - all'Ambra Jovinelli di Roma - con lo spettacolo “Tutti gli uomini che non.🔗 Leggi su Romatoday.it Paolo Calabresi a De Core Podcast - Ep. 118 Notizie correlate Paolo Calabresi: "La mia Roma finalmente gioca a pallone. Il Pisa? Può salvarsi"Paolo Calabresi, attore di "Smetto quando voglio" e della serie "Boris", è tra i protagonisti del film "Heysel 1985", presentato alla Berlinale,... Leggi anche: "Tutti gli uomini che non sono": al Golden la commedia-verità di Paolo Calabresi Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Roma - Trofeo della Liberazione: l’atletica leggera allo Stadio Paolo Rosi; Paolo Bellino: Roma traguardo finale nel 2027? Mi piacerebbe molto; Grande partecipazione al corteo di Roma, la deposizione della corona a Porta S. Paolo e la partenza; Paolo Rossi il primo martire del Sessantotto. Roma, scoperta straordinaria vicino alla Basilica di San Paolo: riemerge la Necropoli OstienseIl sottosuolo di Roma continua a sorprendere archeologi e studiosi. Questa volta la scoperta arriva dalla zona di via Ostiense, a pochi passi dalla Basilica di San Paolo fuori le Mura, dove durante ... siviaggia.it Paolo Bonolis, le case di Roma: l'appartamento diviso con Sonia Bruganelli, la porta segreta a Ponte Milvio e il rifugio (di lusso) sul LungotevereNella casa di Paolo Bonolis sul Lungotevere di Roma ci sono cimeli personali e oggetti di passione: tra le pareti sono appese fotografie di viaggi, ritratti dell’amico scalatore Walter Bonatti, prime ... leggo.it Romanews.eu. . Roma e la corsa Champions Il commento di Paolo Marcacci dopo i risultati di Juventus e Milan E voi ci credete #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com facebook