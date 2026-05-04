La Presentosa | il nuovo singolo di Banda Piazzolla dedicato a uno dei simboli dell’Abruzzo

Banda Piazzolla ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “La Presentosa”, interpretato da Romina Vallese. Il brano è un omaggio musicale e visivo a uno dei simboli più rappresentativi dell’Abruzzo, celebrando un elemento che fa parte della tradizione e della cultura locale. La canzone combina elementi sonori e visivi per rendere omaggio a un’immagine forte e riconoscibile della regione.

Banda Piazzolla ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, intitolato “La Presentosa”. Il brano, interpretato da Romina Vallese, non è solo una canzone, ma un omaggio visivo e sonoro a uno dei simboli più iconici e profondi dell’identità abruzzese.Al centro del racconto infatti troviamo la.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Scatto ergo sum: il nuovo singolo di Banda Piazzolla, tra folk-pop e satira tagliente“Scatto ergo sum” è un brano ritmato e coinvolgente, dove il dialetto diventa lo strumento perfetto per riportare a terra una realtà che sembra... Esce “Africana”, il nuovo singolo dei Banda MajeIl brano unisce groove mediterraneo, suggestioni afro e atmosfere cinematografiche anni ’70.