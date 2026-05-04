La comunità politica Ue si allarghi al Mediterraneo Lo spunto di Meloni da Yerevan

Durante una conferenza a Yerevan, il primo ministro italiano ha proposto di estendere la collaborazione politica europea al Mediterraneo, coinvolgendo anche il Canada. Ha sottolineato la possibilità di unire gli sforzi tra i Paesi europei e altre nazioni per ampliare l’influenza nella regione. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti e si è concentrata sulle strategie comuni da adottare, senza entrare in dettagli specifici su iniziative concrete o accordi.

Che cosa possono fare, assieme, tutti i Paesi europei e il Canada per allargare l’area di influenza dell’Ue? Alcune risposte sono giunte, anche per merito dell’Italia, in occasione dell’8° Vertice della Comunità Politica Europea (CPE) ospitato a Yerevan, in Armenia, dove Giorgia Meloni ha proposto di creare con i Paesi del Mediterraneo allargato un forum sul modello della Comunità Politica Europea. Un passo verso uno schema di lavoro diverso, più coeso e soprattutto senza diritti di veto. Molte crisi, tutte interconnesse e che si alimentano a vicenda. Parte dal concetto di “policrisi” Giorgia Meloni nel suo intervento al panel “Maintaining European unity and coherence in times of polycrisis” in Armenia in occasione dell’8° Vertice della Comunità Politica Europea (CPE).🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La comunità politica Ue si allarghi al Mediterraneo. Lo spunto di Meloni da Yerevan Notizie correlate UE, i leader europei scattano la foto di famiglia al vertice della Comunità politica europea in ArmeniaI leader dei paesi dell’Unione Europea e dei partner regionali sono saliti sul palco per una foto di famiglia all’ottavo vertice della Comunità... Lunedì Meloni in Armenia, partecipa al vertice della Comunità politica europeaArriverà nella serata di domenica 3 maggio a Yerevan , capitale dell’Armenia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dove lunedì 4 parteciperà... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Epc summit a Yerevan, Meloni: Anticipare le crisi e non solo reagire; Doppia missione Meloni tra Armenia e Azerbaigian. Con gli occhi agli Usa; Agenda del 4 maggio 2026; Summit Erevan, Ue: Siamo una famiglia. La comunità politica Ue si allarghi al Mediterraneo. Lo spunto di Meloni da YerevanChe cosa possono fare, assieme, tutti i Paesi europei e il Canada per allargare l’area di influenza dell’Ue? Alcune risposte sono giunte, anche per merito dell’Italia, in occasione dell’8° Vertice del ... formiche.net Meloni in Armenia per il vertice della Comunità Politica europea(Teleborsa) - La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata questa mattina a Yerevan, in Armenia, dove si riunisce la Comunità Politica europea per fare il punto sulla situazione del mercato ... finanza.repubblica.it +++ Svolta diplomatica dopo l'incontro tra Meloni e Parmelin a Yerevan: la Svizzera si farà carico delle spese mediche dei feriti +++ - facebook.com facebook Al vertice della Comunità Politica Europea a Yerevan in #Armenia, #Meloni parla del ruolo dell'Europa: "La UE ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze: ora è il momento di alzare il tiro e riuscire a prevederle". L'inviata Federica Ionta #GR1 x.com