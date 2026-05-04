Dopo la partita contro il Parma, l’allenatore dell’Inter ha deciso di far intervenire alcuni membri del suo staff in sala stampa. Tra loro ci sono figure poco visibili al pubblico, tra cui alcuni assistenti e collaboratori tecnici. La presenza di queste persone è stata notata durante le dichiarazioni post-partita, mentre l’attenzione generale era rivolta soprattutto al tecnico principale. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito i loro ruoli specifici.

Chivu ha teso la mano al suo staff nel giorno più importante della sua vita da allenatore. Dopo aver parlato a più riprese in televisione e aver raccontato lo scudetto, ha lasciato spazio ai suoi collaboratori in sala stampa. C'reano il vice Aleksandar Kolarov, il tattico Mario Cecchi, l'esperto dei calci piazzati Angelo Palombo, il preparatore atletico Stefano Rapetti, il preparatore dei portieri Paolo Orlandoni, Maurizio Fanchini (altro preparatore) e anche Christian Di Claudio, assistente di Rapetti. Il braccio destro di Chivu. Il vice allenatore. Quest'anno Kolarov ha sostituto l'allenatore nerazzurro a Firenze, andando in panchina al suo posto quando era squalificato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kolarov, Palombo, Cecchi e... gli uomini che non si vedono dietro lo scudetto dell'Inter

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