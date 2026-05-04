Kismet ammette di essere invischiata nei traffici loschi di Cem

Nelle ultime puntate della serie turca La forza di una donna, si fa strada la notizia che Kismet abbia ammesso di essere coinvolta nei traffici illeciti di Cem. I sospetti su ?irin sono diventati sempre più forti, passando da semplici dubbi a conferme concrete. La trama si sviluppa con scene che mostrano i rapporti complessi tra i personaggi, mentre le accuse si fanno sempre più pesanti.

I sospetti su?irin sono diventati sempre più pesanti: i dubbi, emersi nelle puntate precedenti, si trasformano così in certezze nelle nuove puntate della serie turca La forza di una donna. Gli episodi che vanno in onda oggi, domani e dopodomani portano alla luce una verità che fino a questo momento era stata solo ipotizzata. Lunedì 4 maggio, martedì 5 e mercoledì 6, l’appuntamento su Canale 5 è quello solito: alle ore 16:00. Le serie di Netflix storiche: guida aggiornata ai must X Leggi anche › Cosa succede nelle prossime puntate di “La forza di una donna” La forza di una donna, anticipazioni puntata 4, 5, 6 maggio, trama episodi. Enver (?erif Erol) è sempre più preoccupato per il comportamento di?irin (Seray Kaya).🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Kismet ammette di essere invischiata nei traffici loschi di Cem Notizie correlate La forza di una donna, anticipazioni 1 maggio 2026: Cem pazzo d'amore per KismetL'amore è protagonista della nuova puntata de La forza di una donna, in onda venerdì 1 maggio su Canale 5. La forza di una donna, anticipazioni dal 4 al 10 aprile 2026: Bahar scopre che Kismet è complice di CemIl serial drammatico turco La forza di una donna (Kad?n) continua a regalarci molti colpi di scena nei consueti appuntamenti in daytime su Canale 5. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La forza di una donna, le trame dal 4 al 10 maggio 2026; La forza di una donna anticipazioni 26 aprile – 2 maggio 2026: la settimana dei segreti svelati; La forza di una donna, episodi al 10 maggio: Sirin ammette di aver ucciso Sarp; La forza di una donna, le anticipazioni del 4 maggio: la confessione di Sirin. La forza di una donna Anticipazioni Puntate 5 e 6 maggio 2026: Kismet pronta a fuggire! Ecco perchéEcco cosa ci svelano le Anticipazioni degli Episodi de La forza di una donna in onda il 5 e 6 maggio 2026 su Canale 5. Kismet sembra aver preso un'importante decisione sul suo ... comingsoon.it Arif prova ad incastrare ?irin: le anticipazioni delle prossime puntate di La forza di una donnaÈ a questo punto che Kismet si apre con Arif e ammette di essere coinvolta nei traffici di Cem. Ma non è tutto: gli dice anche di essere pronta a partire con lui per evitare possibili ritorsioni. Arif ... iodonna.it «Sirin ha confessato di aver causato la morte di Sarp», questa rivelazione sconvolge completamente Bahar ed Enver, che apprendono la verità grazie ad Arif. La scoperta arriva dopo aver ascoltato una registrazione in cui Sirin stessa ammette le sue responsa - facebook.com facebook