Kings League il programma dell' ultima giornata del secondo Split e dove vederla

Il 4 maggio 2026 si è disputata a Cologno Monzese l'ultima giornata del secondo Split di Kings League. La partita ha visto confrontarsi le squadre in una serie di incontri conclusivi che hanno deciso la classifica finale. La giornata ha coinvolto numerosi spettatori e ha avuto luogo presso il consueto impianto dedicato all'evento. La diretta delle partite è stata trasmessa su diversi canali televisivi e piattaforme online.

Cologno Monzese, 4 maggio 2026 – Undicesima ed ultima giornata del secondo Split di Kings League a Cologno Monzese. Dopo i risultati degli scorsi turni della seconda edizione della competizione ideata dall'ex campione del Barcellona Gerard Piqué, le squadre sono nuovamente pronte a darsi battaglia alla Fonzies Arena per l'undicesimo turno della competizione accompagnando il primo giorno della settimana di tutti gli appassionati del torneo. Dopo la giornata di oggi, le squadre dalla decima alla settima posizione si affronteranno per conquistare un posto ai playoff. Alla fase successiva della stagione sono già qualificate le formazioni dalla sesta alla seconda posizione.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Kings League, il programma dell'ultima giornata del secondo Split e dove vederla KINGS LEAGUE LOTTOMATICA.SPORT ITALY GIORNATA 6 Notizie correlate Leggi anche: Kings League oggi, secondo Split: programma della giornata e dove vederla Kings League, il programma dell'ottava giornata e dove vederla: Brocchi e Calaio in campoCologno Monzese, 13 aprile 2026 – Ottava giornata di Kings League a Cologno Monzese. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Andrea Vairani: Profilo, notizie e statistiche; Boomers - Underdogs FC | Highlights | Round 3 Streaming | DAZN IT; Kings League Lottomatica.sport, in tre hanno centrato il primo obiettivo. E per vivere la finale del torneo con Claudio Marchisio…; Kings League Lottomatica.sport Italia | Giorno 10 in Diretta Streaming | DAZN IT. Kings League, il programma dell'ultima giornata del secondo Split e dove vederlaCologno Monzese, 4 maggio 2026 – Undicesima ed ultima giornata del secondo Split di Kings League a Cologno Monzese. Dopo i risultati degli scorsi turni della seconda edizione della competizione ideata ... sport.quotidiano.net Kings League: The schedule for the final matchday of the second split and where to watch it.Cologno Monzese, 4 maggio 2026 – Undicesima ed ultima giornata del secondo Kings League Split a Cologno Monzese. Dopo i risultati degli scorsi turni della seconda edizione della competizione ideata da ... sport.quotidiano.net Taranto, Loiodice rinuncia alla Kings League: "Domenica una finale playoff che vale tutto" - facebook.com facebook Dida Abbiati Leggende in Kings League Guardala LIVE e GRATUITAMENTE su #DAZN x.com