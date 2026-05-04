Dopo la separazione, Katia Follesa ha rivelato di aver trovato un modo per superare il momento difficile senza distruggersi. Ha spiegato che il sostegno reciproco e la volontà di restare uniti sono stati fondamentali per affrontare la crisi. La comica ha anche raccontato di aver cercato di supportare il partner nei momenti più complicati, senza lasciare che le difficoltà compromettessero il loro rapporto.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto a non distruggersi dopo la crisi?. Cosa ha spinto Katia a sostenere Angelo nel momento più buio?. Perché la separazione è stata necessaria per la loro carriera?. Come riescono a lavorare insieme sul palco senza tensioni?.? In Breve Angelo Pisani ha affrontato un periodo di stallo lavorativo e difficoltà economiche.. I due collaborano stabilmente nel cast del programma Comedy Match su Nove.. La separazione è avvenuta ormai da alcuni anni per preservare il rispetto.. Katia Follesa sostiene professionalmente la carriera comica di Angelo Pisani.. Katia Follesa ha rivelato dettagli inediti sul legame con Angelo Pisani, spiegando come la separazione sia stata una scelta necessaria per entrambi dopo un periodo di profonda crisi personale e professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Katia Follesa: “Ci siamo salvati così dopo la separazione

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