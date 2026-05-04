Kapila Venu al Nuovo Teatro Ateneo il 7 maggio in prima italiana
Il 7 maggio alle ore 20, al Nuovo Teatro Ateneo, sarà presentata in prima italiana l'attrice Kapila Venu. L’evento fa parte della stagione 20252026 organizzata dal Polo Museale e dalla sezione Cultura della Sapienza. La serata prevede una rappresentazione che coinvolge il pubblico in un’anticipazione del lavoro dell’artista, che si terrà nel contesto del programma del teatro universitario.
Polo Museale – Sapienza Cultura – Sezione Nuovo Teatro Ateneo Comunicato stampa Nuovo Teatro Ateneo – stagione 20252026 7 maggio 2026 – ore 20.30 – Teatro classico indiano Kapila Venu (India) – prima italiana in P?rvat?viraham Produzione del Natana Kairali di Irinjalakuda, Thrissur (Kerala, India del Sud) Con l’attrice-danzatrice Kapila Venu e i musicisti Kalamandalam Rajeev, Kalamandalam Hariharan, Kalanilayam Unnikrishnan Evento organizzato con il prof. Vito Di Bernardi e la prof.ssa Carmela Mastrangelo Il 7 maggio 2026, alle ore 20.30, il Nuovo Teatro Ateneo ospita la prima italiana P?rvat?viraham di Kapila Venu, figura di riferimento del teatro classico indiano.🔗 Leggi su Romadailynews.it
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