La Juventus e il Milan si trovano di fronte a una situazione complicata in Champions League, con rischi concreti di uscita precoce e perdite economiche significative. Entrambe le squadre, guidate rispettivamente da Luciano Spalletti e Max Allegri, hanno mostrato segni di insicurezza e difficoltà sul campo. La competizione europea si sta rivelando un banco di prova difficile, e le conseguenze finanziarie, che riguardano circa 100 milioni di euro, sono un tema di grande attenzione.

Spalletti e Allegri viaggiano piano (i rossoneri pianissimo) e mettono a rischio la qualificazione all’Europa che conta. Cosa li attende nel finale di un campionato che non possono sbagliare. Con parole differenti, ma con gli stessi occhi bassi, Luciano Spalletti e Max Allegri hanno detto più o meno le stesse cose dopo aver vissuto la domenica del grande spreco: guai a gettare al vento dieci mesi di lavoro in poche settimane, lasciandosi impigrire dal caldo primaverile che taglia gambe e testa a chi dovrebbe ancora essere sul pezzo. Juventus e Milan stanno facendo di tutto per gettare al vento il pass Champions League e con esso il centinaio di milioni di euro che porta in dote.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Juventus e Milan, terrore: bruciare la Champions League e i (100) milioni che servono per vincere

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