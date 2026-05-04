Juventus Di Natale | Alla Juve serve un bomber

Antonio Di Natale, sesto marcatore di sempre nella storia della Serie A, ha commentato nuovamente la situazione della Juventus e il rapporto con il suo ex allenatore Luciano Spalletti. Nel corso di un’intervista, l’ex attaccante ha affermato che alla squadra bianconera serve un centravanti di livello. Di Natale ha anche ripercorso alcuni aspetti della sua carriera e dei legami con il calcio italiano.

Di Natale, Spalletti e la Juventus. Antonio Di Natale, sesto marcatore di sempre della Serie A, è tornato a parlare della Juventus e del rapporto con il suo ex tecnico Luciano Spalletti. L’ex capitano dell’Udinese ha infatti dichiarato: “Potessi scegliere, le ultime quattro giornate di Serie L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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CENA di NATALE in casa JUVENTUS: ELKANN HA PARLATO

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