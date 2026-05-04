? Cosa scoprirai Come ha fatto un romanzo locale a diventare uno sceneggiato Rai?. Chi analizzerà i segreti de Le terre del Sacramento mercoledì?. Perché la cultura di Jovine deve tornare nelle periferie di Campobasso?. Cosa deciderà l'Associazione dopo l'esito di questo ultimo incontro?.? In Breve Giovanni Mascia approfondisce il romanzo del 1950 presso via Emilia a Campobasso.. Rai trasmise lo sceneggiato di Silverio Blasi tra agosto e settembre 1970.. Cast televisivo includeva attori Paola Pitagora, Adalberto Maria Merli e Renato De Carmine.. L'Associazione Il nostro quartiere San Giovanni punta alla decentralizzazione culturale locale.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jovine a San Giovanni: l’ultimo incontro su Le terre del Sacramento

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