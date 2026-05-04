Jabu Morales & cafè
JABU MORALES & C.A.F.È.UN VIAGGIO AFRO-TROPICALEVi aspettiamo venerdì 15 maggio alle ore 21.00 per l'ultimo appuntamento stagionale con la nostra rassegna di musica "Origami d'Ascolto" a cura di Uliveto Grillo (Francesco e Danny Grillo).L’ensamble multiculturale di musicisti dal Brasile, Angola.🔗 Leggi su Baritoday.it
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