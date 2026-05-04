Internazionali d’Italia sorteggiato il tabellone | Sinner al via contro Ofner o Michelsen possibile finale con Musetti Paolini difende il titolo

Il tabellone degli Internazionali d’Italia è stato ufficialmente sorteggiato a Piazza del Popolo, stabilendo gli incontri iniziali e le eventuali sfide successive. Il giocatore italiano di punta affronterà un avversario tra Ofner e Michelsen, mentre la semifinale potrebbe vedere un confronto con Musetti, che ha già ottenuto risultati importanti. Il campione uscente si prepara a difendere il titolo, con attenzione alla possibile sfida con la numero uno del mondo.

Il sorteggio di Piazza del Popolo definisce il quadro del Foro Italico: l’azzurro numero uno del mondo cerca il Career Golden Masters, Paolini campionessa uscente con la strada verso Sabalenka in semifinale. Il momento è arrivato. Questa mattina, nell’iconica cornice di Piazza del Popolo a Roma, il tennista canadese Felix Auger-Aliassime e la polacca Iga Swiatek hanno composto rispettivamente il tabellone maschile e quello femminile degli Internazionali BNL d’Italia 2026, il Masters 1000 e WTA 1000 del Foro Italico che prende il via domani, martedì 5 maggio. Per Jannik Sinner c’è in palio qualcosa di storico: l’unico titolo che manca alla sua collezione per completare il Career Golden Masters.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: Internazionali d'Italia a Roma. Sinner esordirà con Ofner o Michelsen, con Musetti solo in finale Mutua Madrid Open, sorteggiato il tabellone: possibile semifinale Sinner-MusettiSorteggiato il main draw del Masters 1000 di Madrid sulla terra battuta della Caja Magica. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; Roma, alle 10.30 il sorteggio con 12 azzurri; IBI 26, lunedì 4 il sorteggio a Piazza del Popolo; Sorteggio Internazionali d’Italia 2026 oggi: orario, streaming, teste di serie. Internazionali d’Italia 2026, sorteggiato il tabellone: Sinner a Roma insieme a 3 teste di serie azzurreSorteggiato il tabellone degli Internazionali BNL d’Italia in programma a Roma dal 5 al 17 maggio. Jannik Sinner, testa di serie numero uno affronterà uno tra Ofner e Michelsen al secondo turno, dopo ... fanpage.it Internazionali Bnl d'Italia, il sorteggio: Sinner debutta con Ofner o Michelsen, in finale può sfidare Musetti o Djokovic. Il tabelloneSi è svolto oggi, lunedì 4 maggio, a Roma il sorteggio degli Internazionali Bnl d'Italia 2026, nella splendida cornice di Piazza del Popolo. Presenti per il sorteggio anche ... ilmattino.it Internazionali di Roma: ecco come sarà il cammino di Sinner https://www.ladige.it/sport/2026/05/04/internazionali-di-roma-ecco-come-sara-il-cammino-di-sinner-1.4355501 - facebook.com facebook Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile ift.tt/jrA4YxL x.com