L'Inter ha vinto il suo 21° scudetto con tre turni di anticipo battendo il Parma a San Siro. La squadra ha approfittato anche degli errori delle concorrenti, permettendo di festeggiare davanti al pubblico. La vittoria rappresenta un nuovo traguardo nel percorso del club, che si aggiudica il titolo nazionale in questa stagione. La conquista del campionato viene celebrata come un risultato importante per i nerazzurri.

Milano - I nerazzurri chiudono i conti battendo il Parma a San Siro e approfittando dei passi falsi delle rivali, tornando a festeggiare il titolo davanti al proprio pubblico L’Inter scrive una nuova pagina della propria storia conquistando il 21° scudetto con tre giornate di anticipo. Il successo per 2-0 contro il Parma allo stadio San Siro, unito ai risultati favorevoli maturati sugli altri campi, consente ai nerazzurri di laurearsi campioni d’Italia con pieno merito. Una vittoria che assume un valore simbolico ancora più forte perché arriva davanti ai propri tifosi, riportando il tricolore a San Siro dopo 39 anni. La squadra guidata da Cristian Chivu ha costruito il successo grazie a una stagione di grande continuità, trovando nella sfida contro il Parma il punto esclamativo finale.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Inter nella leggenda: 21° scudetto conquistato con tre turni d’anticipo

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