Infortunio sul lavoro | operaia di Irpiniambiente in codice rosso

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Grottolella, coinvolgendo una dipendente di Irpiniambiente. Secondo le prime informazioni, l'operaia è rimasta ferita in modo serio e si trova in codice rosso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Grottolella, coinvolgendo una dipendente della società Irpiniambiente. La vittima, un’operaia di 56 anni, è rimasta ferita mentre era impegnata nel servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. L’allarme è scattato immediatamente dopo l’incidente. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno prestato le prime cure alla donna, le cui condizioni sono apparse subito critiche. L’operaia è stata trasportata d’urgenza, in codice rosso, presso l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Infortunio sul lavoro: operaia di “Irpiniambiente” in codice rosso Notizie correlate Leggi anche: Pognano, grave infortunio sul lavoro: 46enne in ospedale in codice rosso Leggi anche: Incidente sul lavoro: 3 uomini finiscono in ospedale, uno in codice rosso Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Infortunio nell'ex area Expo, operaio ferito al collo da un flessibile: è grave; Incidente mortale sul lavoro in Valsesia, operaio cade in un dirupo davanti ai colleghi; Travolto da un trasformatore, operaio Enel ferito mentre fa manutenzione alla linea; Incidente sul lavoro all'ex Ilva, operaio colpito alla gamba da una catena. Doppio infortunio sul lavoro in pochi minuti: un operaio grave, scatta l’elisoccorsoMano incastrata in un macchinario e caduta da un cantiere: doppio intervento del 118 poco prima di mezzogiorno ... giornalelavoce.it Infortunio sul lavoro ad Arluno: operaio precipita per otto metriUn grave infortunio sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 4 maggio, ad Arluno. Intorno alle ore 9, un uomo di 44 anni è precipitato da un’altezza compresa tra i sei e gli otto met ... ticinonotizie.it Anche a causa dell’infortunio di Alcaraz, Sinner arriva agli Internazionali d’Italia da grande favorito x.com Un drammatico infortunio si è consumato nella tarda serata di domenica 3 maggio presso la stazione ferroviaria di Bellinzona dove un uomo è morto sul colpo dopo essere stato raggiunto da una scarica LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/05/tragedia - facebook.com facebook