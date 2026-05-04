Incidente frontale tra auto sulla SP108 | due persone ferite traffico rallentato

Stamattina sulla Strada Provinciale 108, vicino a Caldonazzo, si è verificato un incidente tra due auto. Le vetture sono venute a contatto in un frontale, causando il ferimento di due persone, che sono state trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia per gestire la situazione e ripristinare la viabilità, che al momento risulta rallentata.

È di due persone ferite, entrambe all’ospedale, il bilancio di un grave incidente avvenuto stamattina, lunedì 4 maggio, lungo la Strada Provinciale 108 all’altezza di Caldonazzo dove due automobili hanno avuto uno scontro semi-frontale.L’allarme è scattato attorno alle 11 e sul posto sono.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente stradale sulla Statale 16, frontale tra due auto: 4 persone ferite e traffico in tilt Incidente tra due auto sulla Postumia: tre persone ferite, di cui due gravi. Strada chiusa e traffico in tiltFONTANIVA (PADOVA) - Incidente tra due auto lungo la strada regionale Postumia: lo scontro è avvenuto poco dopo le 16. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scontro frontale tra due auto: morta una donna e 7 feriti, tra cui 2 bambini; Scontro frontale tra due auto, un mezzo nel fossato: gravissima una 32enne; Scontro frontale tra due auto, un uomo finisce in pronto soccorso; Schianto frontale tra auto e moto a Zugliano: due feriti gravi. Ennesimo incidente sulla Statale 107. Scontro frontale tra due auto, sul posto i vigili del FuocoDue auto, che procedevano in direzione opposta sulla Statale 107, si sono scontrate frontalmente all’altezza del viadotto Deuda II. Nessun ferito grave ma disagi alla viabilità ... quicosenza.it Scontro frontale tra due auto (FOTO), una persona resta incastrata nell'abitacolo. Intervento dei vigili del fuoco con le pinze idraulicheCALDONAZZO. Scontro tra due auto, una persona è rimasta bloccata tra le lamiere. Due i feriti portati in ospedale. L'allerta è scattata poco prima delle 11 di oggi, lunedì 4 maggio, lungo la strada pr ... ildolomiti.it Frontale a Gildone, ferito estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco - Incidente stradale frontale tra due autovetture ieri sera dopo le 19 in territorio di Gildone. Un impatto violento che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco di Campobasso che hanno dovuto - facebook.com facebook