Incendio sul tetto a Chiasso ustioni per due operai e strade chiuse in centro

Oggi poco prima delle 13.30, un incendio è divampato sul tetto di una palazzina in piazza Indipendenza a Chiasso. Due operai sono rimasti ustionati durante le operazioni di intervento, mentre le strade nella zona centrale sono state chiuse per consentire le operazioni di emergenza. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Oggi lunedì 4 maggio, poco prima delle 13.30, a Chiasso, sul tetto di una palazzina in piazza Indipendenza, è scoppiato un incendio.In base a una prima ricostruzione, e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, le fiamme hanno avuto origine mentre quattro operai stavano effettuando.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Incendio sul tetto. Paura per due operaiDa una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite ieri mattina dal solaio di un condominio in via Repubblica all’angolo con via Milano, dove... Leggi anche: Incendio sul monte Faeta: 3500 evacuati, 800 ettari in fiamme e strade chiuse Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio nel Milanese, fiamme dal tetto durante la ristrutturazione: otto squadre dei vigili del fuoco al lavoro; Il fumo e le fiamme si propagano sul tetto di un'abitazione (FOTO): intervento dei vigili del fuoco; A fuoco un tetto a Bernareggio: gravi danni, 12 famiglie evacuate; Cormano, incendio sul tetto di una palazzina in ristrutturazione. Incendio sul tetto a Chiasso, ustioni per due operai e strade chiuse in centroFiamme durante lavori con cannello a gas sul tetto in piazza Indipendenza: evacuate circa 30 persone, due operai trasportati in ospedale per accertamenti ... quicomo.it Incendio sul tetto, evacuate una trentina di personeIncendio sul tetto, evacuate una trentina di persone È accaduto nel primo pomeriggio di lunedì durante lavori in Piazza Indipendenza. Due operai sono rimasti leggermente feriti ... laregione.ch Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, «indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. Queste spese saranno co - facebook.com facebook Il presidente svizzero Guy Parmelin dopo un incontro con Giorgia Meloni: "Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli osped x.com