In viale Alberti taglio del nastro alla nuova attività | apre le porte la pasticceria siciliana

In viale Alberti a Ravenna è stata inaugurata una nuova attività commerciale, una pasticceria chiamata “Sapori di Sicilia”. I titolari dell’esercizio sono Gabriella e Salvo. La cerimonia di apertura ha visto il taglio del nastro e l’ingresso dei primi clienti. La pasticceria propone specialità tipiche della tradizione siciliana. L’apertura segna l’inizio di una nuova presenza nel quartiere.

A Ravenna si aprono le porte di una nuova avventura commerciale. In viale Alberti ha da poco inaugurato la pasticceria “Sapori di Sicilia”, dei titolari Gabriella e Salvo. All'evento ha partecipato anche il vicesindaco Eugenio Fusignani. Leggi le notizie di RavennaToday su WhatsApp: iscriviti al.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Apre le porte il nuovo bar nel centro della località balneare: il taglio del nastro con l'assessora MontiSi è svolta sabato pomeriggio l’inaugurazione del bar Chapeu, in viale dei Navigatori a Punta Marina, un momento di festa e condivisione che ha visto... Contenuti di approfondimento Si parla di: In viale Alberti taglio del nastro alla nuova attività: apre le porte la pasticceria siciliana; In viale Alberti a Ravenna inaugurato il nuovo bar pasticceria Sapori di Sicilia.