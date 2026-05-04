in cinquecento alla partenza del raduno internazionale vesparezzo

Il raduno internazionale VespArezzo si è aperto con circa cinquecento partecipanti che hanno preso il via dalle strade della provincia. L’evento celebra il trentesimo anniversario del Vespa Club Arezzo e la venticinquesima edizione della manifestazione, che si tiene nella città toscana. La giornata è iniziata con la partenza dei vespisti, pronti a percorrere i percorsi previsti per questa manifestazione annuale.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Cinquecento vespisti in movimento sulle strade della provincia per il trentesimo anniversario del Vespa Club Arezzo e per la venticinquesima edizione del raduno internazionale VespArezzo. Il doppio traguardo è stato festeggiato con un intero fine settimana di eventi diffusi tra la città e le vallate che hanno richiamato appassionati di questo iconico mezzo di trasporto provenienti dall’Italia e dall’estero, dando vita a tre giornate all’insegna dei motori, della condivisione e della valorizzazione del territorio. La manifestazione ha trovato il cuore nel tradizionale raduno VespArezzo con ben cinquecento equipaggi che, partendo dal Prato e facendo tappa a Ponte Buriano, hanno dato vita a una lunga carovana di Vespa che ha poi colorato e animato i centri storici di Laterina e di Castiglion Fibocchi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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