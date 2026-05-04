Immondizia accumulata nel giorno del Perdono a Ortona

Un residente di Ortona ha segnalato che, anche durante la festività del Perdono di San Tommaso Apostolo, si sono verificati accumuli di immondizia nelle vie della città. La situazione si ripete spesso, secondo quanto riferito, creando disagio tra i cittadini che devono convivere con rifiuti abbandonati e scarsa pulizia pubblica durante le giornate di festa. La segnalazione è stata fatta da un lettore che ha voluto evidenziare questa problematica ricorrente.

“Questa è la situazione che si verifica spesso ad Ortona e che, puntualmente, si è riproposta il giorno del Perdono di San Tommaso Apostolo” si sfoga un lettore. Siamo a pochi metri dal mercato rionale che si è avuto nel rione di via Roma il giorno 3 maggio.“Complimenti a coloro che.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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