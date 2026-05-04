Il tempo delle viole a I Colloqui dell' Abbazia l' ultimo romanzo di Elena Commessatti

Giovedì 7 maggio alle 18, presso l'evento I Colloqui dell'Abbazia, si terrà la presentazione dell'ultimo romanzo di Elena Commessatti, intitolato “Il tempo delle viole”. La scrittrice e giornalista udinese sarà presente per parlare del suo nuovo libro, senza ulteriori dettagli o commenti. L'appuntamento si svolgerà in un contesto dedicato alla letteratura e alla cultura.

Giovedì 7 maggio alle 18 la scrittrice e giornalista udinese Elena Commessatti presenterà il suo romanzo “Il tempo delle viole. Tre ragazze, un fiume, un legame che cambierà il loro destino” (Newton Compton Editori) nella rassegna “I Colloqui dell’Abbazia. Il viaggio della carta geografica di.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Anna Lina Molteni a I Colloqui dell'AbbaziaLa scrittrice Anna Lina Molteni presenterà in anteprima regionale il 27 marzo alle 18 il romanzo “Polissena Das. I Colloqui dell'Abbazia, svelato il nuovo programma degli incontri primavera-estateRiprende il prossimo 6 marzo l’undicesima edizione della rassegna di autori in viaggio nella letteratura e saggistica “I Colloqui dell’Abbazia.