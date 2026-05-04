Il tabellone degli Internazionali BNL d’Italia 2026 è stato ufficialmente annunciato, con Jannik Sinner tra i favoriti dopo aver vinto il suo quinto Masters 1000 consecutivo a Madrid. Il torneo si svolge al Foro Italico di Roma, con gli incontri che vedranno gli italiani impegnati in diverse fasi del torneo. Le sfide sono state sorteggiate e gli abbinamenti sono stati resi noti, con alcuni italiani che inizieranno con avversari sulla carta meno impegnativi.

Roma, 4 maggio 2026 - Il Foro Italico è pronto ad accogliere i protagonisti degli Internazionali BNL d’Italia, con l’attenzione tutta rivolta a Jannik Sinner, fresco dominatore a Madrid dove ha centrato il quinto Masters 1000 consecutivo. Il numero uno del mondo arriva a Roma con i favori del pronostico, anche alla luce dell’ assenza del campione uscente Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso. Il sorteggio di Sinner e il possibile cammino. Sinner, testa di serie numero uno, entrerà in scena direttamente al secondo turno grazie al bye. Il suo primo avversario uscirà dalla sfida tra Ofner e Michelsen, un debutto sulla carta abbordabile ma utile per prendere ritmo sulla terra del Centrale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il tabellone di Atp Roma 2026: esordio soft per Sinner. Ecco gli abbinamenti degli italiani (e da che parte sono)

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