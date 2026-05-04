Il rifugio dei rider | nasce Prima Sosta presidio contro la precarietà del lavoro nella Piana

Un punto di riferimento per chi lavora in condizioni di precarietà, per chi è senza occupazione o per chi, tra una consegna e l’altra, ha bisogno di un luogo dove fermarsi, ricaricarsi e trovare ascolto. È stato inaugurato in via Gattinella 20 a Campi Bisenzio “Prima Sosta”, il nuovo spazio.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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