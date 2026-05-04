Il Pd scommette sulle candidature bengalesi ma il sondaggio lo gela | bocciatura quasi totale

Il Partito Democratico aveva puntato su candidature di origine bengalese, ma un recente sondaggio ha evidenziato un risultato molto negativo. Il 95,2% dei partecipanti ha espresso un giudizio sfavorevole, indicando una bocciatura totale di questa strategia. Il dato si presenta come un segnale forte, senza lasciare spazio a interpretazioni diverse, e sottolinea una forte resistenza verso questa scelta politica.

Il risultato è netto e non lascia margini interpretativi: il 95,2% dei partecipanti al sondaggio settimanale del Secolo d’Italia considera “una scelta sbagliata”, perché costruita in maniera ghettizzante, la presenza di candidati espressione diretta della comunità bengalese nelle liste del Partito democratico, come nei casi di Venezia e Torpignattara. Solo il 2,7% si dichiara favorevole, mentre un ulteriore 2,1% non esprime un’opinione. Il quesito posto agli utenti era chiaro: valutare se tali candidature rappresentino un passo verso l’integrazione o un rischio di frammentazione sociale. La risposta, per ampiezza e compattezza, indica una posizione largamente critica.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il Pd scommette sulle candidature bengalesi, ma il sondaggio lo gela: bocciatura quasi totale Notizie correlate Leggi anche: Pd, primarie e discordia sulle amministrative: candidature nel guado per i veleni fra correnti Leggi anche: Pur di imporsi a Venezia, il Pd consegna la città ai bengalesi Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Elezioni comunali e Pd: la scommessa del campo largo; Reggio Calabria l’Avs scommette su Battaglia | ecco il piano. Sciacca chiama il Mezzogiorno, il Pd scommette sul Sud come cuore strategico dell’EuropaUn confronto tra vertici nazionali ed europei per superare la logica dell'assistenzialismo e trasformare la Sicilia in un polo di sviluppo al centro del Mediterraneo ... agrigentonotizie.it Elezioni a Somma Vesuviana, Pd: esclusi due candidati e quattro donne si ritiranoUna lista che passa da 24 a 18 candidati, la scure della legge Severino che si abbatte sulle elezioni e le inevitabili polemiche che ne conseguono. A Somma Vesuviana si infiamma la ... ilmattino.it L’auto scommette sui robot. E sulle sue mani - La Stampa x.com Il cuore oltre l'ostacolo: Vagalume scommette sull'area flegrea con un nuovo concept di lifestyle Vita Web Tv #vagalume #areaflegrea #lifestyle - facebook.com facebook