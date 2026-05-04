Il Pd scommette sulle candidature bengalesi ma il sondaggio lo gela | bocciatura quasi totale

Da secoloditalia.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico aveva puntato su candidature di origine bengalese, ma un recente sondaggio ha evidenziato un risultato molto negativo. Il 95,2% dei partecipanti ha espresso un giudizio sfavorevole, indicando una bocciatura totale di questa strategia. Il dato si presenta come un segnale forte, senza lasciare spazio a interpretazioni diverse, e sottolinea una forte resistenza verso questa scelta politica.

Il risultato è netto e non lascia margini interpretativi: il 95,2% dei partecipanti al sondaggio settimanale del Secolo d’Italia considera “una scelta sbagliata”, perché costruita in maniera ghettizzante, la presenza di candidati espressione diretta della comunità bengalese nelle liste del Partito democratico, come nei casi di Venezia e Torpignattara. Solo il 2,7% si dichiara favorevole, mentre un ulteriore 2,1% non esprime un’opinione. Il quesito posto agli utenti era chiaro: valutare se tali candidature rappresentino un passo verso l’integrazione o un rischio di frammentazione sociale. La risposta, per ampiezza e compattezza, indica una posizione largamente critica.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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