Il mercatino di Ceccano

Nel centro storico di Ceccano si tiene il mercatino dedicato ai prodotti fatti a mano, che richiama artigiani e visitatori per scoprire creazioni artistiche e tradizionali. L’evento si svolge in un’area che conserva elementi storici e architettonici, offrendo un esempio di come l’artigianato locale possa essere valorizzato. Sono presenti bancarelle con oggetti realizzati a mano, che rappresentano un punto d’incontro tra cultura e tradizione.

"L’eccellenza del fatto a mano torna a illuminare il cuore del centro storico tra arte, storia e maestria." Torna a Ceccano in piazza 25 luglio domenica 10 maggio dall ore 9.30 - 18.00 (Orario continuato)il mercatino degli Artigiani nel borgo!Passeggiate tra le bancarelle in Piazza 25 Luglio e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il mercatino di Ceccano– Speciale Festa della Donna Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ceccano - L'Arma dei Carabinieri festeggia i cento anni dell'Appuntato Cesare Casalese; Mercatino della 27^ Festa di Maggio; Arte Tesori ritrovati nelle chiese di Fosdinovo. Sport In Oro - "La Domenica Sportiva dei Dilettanti". . Domenico Mazzone, centrocampista dell'Ottavia, dopo la vittoria sul Ceccano ai "play-out" che ha permesso alla sua squadra di restare in Eccellenza. - facebook.com facebook