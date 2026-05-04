Il mangianastri | Malamore e Miliardi in concerto

Negli ultimi mesi, il Mangianastri ha portato diverse esibizioni all’interno dell’Ex Macello di Putignano, unendo artisti e pubblico in eventi che privilegiano sonorità alternative e atmosfere intime. La rassegna prosegue con un nuovo concerto previsto per venerdì 15 maggio, mantenendo la sua attenzione su performance che si discostano dalle tendenze più commerciali, offrendo un’esperienza diversa ai presenti.

Negli ultimi mesi Il Mangianastri continua ad accendere le luci dell’Ex Macello di Putignano, portando sul palco visioni sonore che scelgono strade laterali, lontane dal rumore e dalle narrazioni dominantiIl nuovo appuntamento della rassegna è in programma venerdì 15 maggio, con una serata che.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Il Mangianastri: Aka5ha e Greimas in concertoNegli ultimi mesi Il Mangianastri continua ad accendere le luci dell’Ex Macello di Putignano, portando sul palco visioni sonore che scelgono strade...

I Malamore live al Retroscena con il loro nuovo album, "Le vite degli altri"CEGLIE MESSAPICA - Sabato 11 aprile 2026, a partire dalle 22:00, il Retroscena di Ceglie Messapica ospiterà il live dei Malamore, realtà tra le più...

Contenuti di approfondimento

Malamore : il nuovo film con Simone Susinna, tra armi e erosDopo il successo di 365 giorni è chiaro che la combinazione tra eros e malaffare funzioni, ed è proprio su questa combo che si fonda Malamore, il nuovo film diretto da Francesca Schirru al cinema dall ... vanityfair.it

Malamore: l'intervista alla regista Francesca Schirru e alle attrici Giulia Schiavo e Antonella CaroneIn arrivo oggi nelle nostre sale, Malamore è un noir dalle atmosfere malinconiche che racconta una storia di malavita e ha come protagonista maschile Simone Susinna. Abbiamo intervistato la regista ... comingsoon.it