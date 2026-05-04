' Il Maggio del Sociale – Luoghi iniziative idee' | il programma dal 4 maggio

Questa mattina è stata presentata l’edizione del mese di maggio dedicata al sociale, intitolata “Il Maggio del Sociale – Luoghi, iniziative, idee”. Il programma prevede una serie di eventi e progetti organizzati dal Patto sociale per Parma, che si svolgeranno dal 4 maggio e per tutto il mese. La manifestazione coinvolge diversi luoghi della città e propone attività legate al settore sociale.

Si è svolta questa mattina la presentazione de “Il Maggio del Sociale – Luoghi, iniziative, idee”, un programma di iniziative che, dal 4 maggio e per tutto il mese, restituirà alla città azioni e progetti concretizzati dal Patto sociale per Parma. Sono intervenuti il Sindaco Michele Guerra.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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