Il figlio di Stefano De Martino e Belen dice no ai social | Non vuole essere riconosciuto per strada

Il figlio di Stefano De Martino e Belen ha chiesto ai genitori di rimuovere le foto che lo ritraggono sui social, spiegando di non voler essere riconosciuto per strada. La richiesta è stata comunicata dai genitori, che hanno deciso di rispettare la volontà del bambino. Questo episodio ha attirato l’attenzione sui limiti dell’esposizione pubblica dei minori sui social media. La decisione è stata condivisa senza ulteriori commenti ufficiali.

Il figlio di Stefano De Martino e Belen, Santiago, ha chiesto ai genitori di sparire dai loro profili social. In un video di famiglia, infatti, si vede il ragazzino che volta le spalle alla camera per non farsi inquadrare. Ma a spiegare bene la decisione è la zia Cecilia.“Santiago ha chiesto di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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