Le vicende di Andy Sachs e soci nel dorato mondo professionale di Runway interessano, conquistano e soprattutto fanno riflettere anche per una loro «amara» contemporaneità. Non da meno, ad una lettura più «psicologica», i personaggi mostrano sindromi e nevrosi collettive che è facile riscontrare in più ambiti professionali, come spiega Giuseppe Femia, psicoterapeuta della Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma. «Le dinamiche e i contesti professionali influiscono sulle nostre vite e spesso sono il riflesso delle nostre nevrosi», evidenzia. «D'altro canto, spesso la passione per il lavoro, oltre a poter essere una schiavitù che isola, si mostra un fattore di resilienza: mobilita energia psichica e si costituisce come fattore di protezione nelle diverse esistenze.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il diavolo veste Prada 2 sotto la lente dello psicologo: «È una parabola sull’accettazione dell’imperfezione». Dalla sindrome dell'impostore di Andy al narcisismo covert di Nigel: l'analisi, caso per caso (Miranda inclusa)

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