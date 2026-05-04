In "Il Diavolo Veste Prada 2", Anne Hathaway e il regista David Frankel recuperano diverse citazioni che hanno reso famoso il film, tra cui un certo oggetto che ha fatto parte di una scena ormai storica. Il sequel di Il Diavolo veste Prada rispolvera diversi miti del precedente capitolo, tra cui una replica esatta di un certo "colore". Mentre il celebre oggetto rinasce in una nuova forma, altri oggetti iconici restano un ricordo del passato, legando i due film con richiami visivi sottili e chic. Il Diavolo veste. ceruleo Nessun bidone delle svendite e nessuna tragica bancarella di provincia: il ritorno del colore che ha definito un'intera generazione di fashion addicted è frutto di una ricerca meticolosa e di un pizzico di ossessione creativa.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il Diavolo veste Prada 2, nel sequel ritorna un oggetto iconico, modificata a mano dalla stessa Anne Hathaway

Il Diavolo Veste Prada 2 | Acquista i Biglietti | Dal 29 Aprile al Cinema

Notizie correlate

Il Diavolo Veste Prada 2: Anne Hathaway torna a lavorare a Runway nel trailer finaleIl 29 aprile arriverà nei cinema italiani l'atteso sequel della commedia con star il cast guidato da Meryl Streep nel ruolo di Miranda Priestley.

Per il press tour di "Il Diavolo veste Prada 2" Anne Hathaway ripesca dalla nostalgiaDurante le tappe orientali del press tour de Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway ha deciso di regalare al pubblico un dettaglio beauty che è un...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Anne Hathaway ha rivelato il suo look preferito de Il diavolo veste Prada 2. Ma ecco perché non lo vedremo nel film; Tutti i look di Anne Hathaway e Meryl Streep, raggiunte da Emily Blunt e Stanley Tucci, per il tour de Il Diavolo Veste Prada 2; Il Diavolo veste Prada 2 arriva al cinema, le frasi indimenticabili del primo film; Dietro le quinte del Diavolo veste Prada 2: cena nel finto Cenacolo e la sosia di Anne Hathaway.

Il Diavolo Veste Prada 2, chi sono i doppiatori della versione italianaMeryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Lady Gaga e tutti gli altri protagonisti del sequel del film cult del 2006 sono tornati sul grande schermo per una nuova appassionante storia. tg24.sky.it

Il Diavolo veste Prada 2, Anne Hathaway risponde alla polemica più spietata contro il film: Tutto questo non è mai successoIl sequel più atteso dell'anno è ufficialmente arrivato nelle sale, ma ad accompagnarlo non sono certo mancate le prime polemiche: scopriamo di più. libero.it

Vola al botteghino Il Diavolo Veste Prada 2, sequel del cult del 2006, diretto ancora da David Frankel, con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci: in sala dal 29 aprile, in tre giorni il film - stando ai dati Cinetel - ha incassato 8.247.507 euro c - facebook.com facebook

Anne Hathaway in tv ieri sera: “Il mio giocatore preferito è OG Anunoby, ho la sua maglia dei Knicks a casa”. OG Anunoby qualche ora dopo, questa notte: 29 punti, 7/8 da due, 4/6 da tre, 7 rimbalzi, 4 palle rubate, in 27 minuti. Record in carriera di punti ai play x.com