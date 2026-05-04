il diavolo veste anche cartier

Durante la cerimonia sulla Hollywood Walk of Fame dedicata a Emily Blunt e Stanley Tucci, Cartier ha fornito dettagli estetici che hanno accompagnato la presenza di Meryl Streep. L’attrice, nota per il suo stile sobrio, ha scelto di valorizzarsi con accessori che si sono distinti senza essere troppo appariscenti. La serata ha visto molte star sfoggiare abiti e gioielli di alto livello, mentre Streep ha mantenuto un approccio minimalista che le consente di catturare l’attenzione con eleganza.

Cartier ha contributo, in occasione della cerimonia in onore di Emily Blunt e Stanley Tucci sulla Hollywood Walk of Fame, all'estetica di Meryl Streep che ha fatto quanto ormai fa da decenni: rubare la scena con discrezione. Presente per festeggiare i suoi colleghi di Il Diavolo veste Prada 2 nel giorno dell'uscita del sequel, l'attrice è arrivata con il suo caratteristico stile elegante e sobrio. Al suo polso, però, spiccava qualcosa di unico e davvero prezioso: un delicato Cartier Baignoire, uno degli orologi più eleganti e sempre attuali del catalogo Cartier. Emily Blunt, Stanley Tucci e Meryl Streep alla Hollywood Walk of Fame Star Ceremony.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

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