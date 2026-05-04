Il caro-buca di Porto Empedocle | il Comune si gioca il tutto per tutto per evitare il maxi risarcimento

Il Comune di Porto Empedocle si trova di fronte a un'importante decisione legale dopo che la Corte d'Appello di Palermo ha stabilito la sua responsabilità in una causa per danni causati da un problema stradale. La sentenza ha condannato l'ente a pagare circa 20 mila euro, invertendo il giudizio precedente del tribunale di Agrigento, che invece aveva respinto la richiesta di risarcimento. Ora il Comune cerca di evitare un maxi risarcimento.

Il tribunale di Agrigento aveva respinto la richiesta di risarcimento. La Corte d'Appello di Palermo ha invece ritenuto il Comune responsabile e lo ha condannato al pagamento di quasi 20 mila euro. Adesso, dopo quasi 11 anni, la causa finisce in Corte di Cassazione. Pascolo selvaggio a Porto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Emma Villas a Porto Viro si gioca tutto. Il dg Mechini: "Dobbiamo vincere"È davvero la partita da dentro o fuori quella di stasera per Emma Villas Codyeco che a Porto Viro si gioca le residue speranze di salvezza. Solofra, Moretti si gioca il tutto e per tutto per sopravvivereTempo di lettura: 3 minutiAl Comune di Solofra si avvicina una scadenza decisiva che potrebbe segnare il destino dell’attuale amministrazione...