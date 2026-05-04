Il calciatore dimenticato dalla tragedia di Superga

Nel dicembre del 1922, a Bratislava, un pittore sta lavorando su una scena della chiesa gotica e del convento delle Clarisse, con pennellate calde e suadenti, sotto un cielo senza neve e con un sole pallido. In questa città, un calciatore che partecipò alla tragedia di Superga nel 1949 viene ricordato, anche se spesso dimenticato nei racconti più diffusi. La sua figura, legata a un evento tragico del calcio italiano, si presenta ora come parte di un quadro più ampio di ricordi storici.

Nel freddo dicembre del 1922, a Bratislava, Gyula Schubert sta dipingendo. Le sue pennellate sono calde, suadenti: sullo scorcio della chiesa gotica e del convento delle Clarisse non c’è neppure un fiocco di neve, solo un sole pallido, ma fiero. Negli stessi istanti, a Budapest, un altro Gyula Schubert sta nascendo. I destini dei due Gyula Schubert non sono intrecciati, a dirla tutta si sfioreranno appena, perché la città dell’uno diventerà il palcoscenico dell’altro: uno Schubert resterà un pittore famoso il giusto. L’altro: un calciatore, non così conosciuto forse, ma con il piccolo primato di essere stato uno dei pochi non italiani passati per la rosa del Grande Torino negli Anni Quaranta.🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Il calciatore dimenticato dalla tragedia di Superga Notizie correlate Tragedia di Superga: ecco il documentario su Romeo Menti, il cuore viola del Grande TorinoFirenze, 4 maggio 2026 – Sono passati 77 anni dalla tragedia di Superga del 4 maggio 1949, ma l’emozione che suscitò quel disastro è sempre viva. Tragedia di Superga, il giorno in cui il calcio italiano perse la sua squadra più grandeIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Panoramica sull’argomento Si parla di: 4 maggio 1949: la tragedia di Superga che sconvolse il calcio italiano. Superga, 4 maggio 1949: il giorno in cui il calcio italiano si fermòIl 4 maggio 1949 lo schianto di Superga cancella il Grande Torino: cronaca, protagonisti ed eredità di una tragedia storica. quotidianopiemontese.it Il Torino ricorda la tragedia di Superga: oggi il 77° anniversarioIl 4 maggio 1949, in un incidente aereo persero la vita 31 persone tra calciatori, dirigenti, tecnici, giornalisti e membri dell’equipaggio. calcioefinanza.it