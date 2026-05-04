Il 28 e 29 aprile Anne Hathaway ha spaziato con disinvoltura da un look urbano d’impatto a un completo sartoriale sofisticato

Il 28 e 29 aprile, l’attrice ha indossato due outfit molto diversi tra loro, passando da un look urbano e deciso a un completo elegante e raffinato. In queste due giornate, ha alternato stili e dettagli, mantenendo sempre la stessa firma stilistica. Le scelte di abbigliamento hanno mostrato una varietà di look, passando da outfit più casual a look più formali.

Due giorni, due outfit, un’unica firma stilistica: quella di Anne Hathaway. Il 28 e 29 aprile l’attrice ha spaziato con disinvoltura da un look urbano d’impatto a un completo sartoriale sofisticato. Avvistata le strade di New York, l’attrice ha scelto un look dominato da un trench leopardato firmato Michael Kors, capo statement che aggiunge carattere all’intera silhouette. Sotto, un abito midi rosso, svasato e femminile, crea un contrasto cromatico deciso ma armonioso. Gli accessori seguono una linea coordinata: pump rosse di Manolo Blahnik e borsa a mano di Aspinal of London rafforzano l’effetto ton sur ton. A completare il tutto, occhiali da sole e gioielli Bvlgari, che introducono un tocco di lusso discreto ma riconoscibile.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il 28 e 29 aprile, Anne Hathaway ha spaziato con disinvoltura da un look urbano d’impatto a un completo sartoriale sofisticato. Notizie correlate Leggi anche: Anne Hathaway all’ONU, il completo scelto è firmato da un grande nome della moda italiana Anne Hathaway all’ONU: il look Armani che ha fatto storiaAnne Hathaway ha parlato alle Nazioni Unite a New York lunedì 9 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada 2 arriva al cinema, le frasi indimenticabili del primo film; Il Diavolo veste Prada 2 arriva nei cinema italiani dal 29 aprile; Il diavolo veste Prada 2 a I Portici; Il ricettario ufficioso de Il Diavolo veste Prada: aspettando il sequel (domani), ecco i 6 piatti protagonisti del film del 2006. «Il diavolo veste Prada 2» oggi al cinema: Anne Hathaway e la sua evoluzione di stile, da Pretty Princess ad Andy SachsDa oggi l'attrice protagonista del sequel del film cult amato dal mondo della moda. Per lei un cambiamento notevole dagli inizi della sua carriera ... corriere.it Anne Hathaway ruba la scena in Versace alla première di Londra de «Il diavolo veste Prada2»L'attrice ha incantato alla première di Londra. Hanne-Andy Sachs dimostra di conocere bene i segreti del glamour ... corriere.it Vola al botteghino Il Diavolo Veste Prada 2, sequel del cult del 2006, diretto ancora da David Frankel, con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci: in sala dal 29 aprile, in tre giorni il film - stando ai dati Cinetel - ha incassato 8.247.507 euro c - facebook.com facebook Anne Hathaway in tv ieri sera: “Il mio giocatore preferito è OG Anunoby, ho la sua maglia dei Knicks a casa”. OG Anunoby qualche ora dopo, questa notte: 29 punti, 7/8 da due, 4/6 da tre, 7 rimbalzi, 4 palle rubate, in 27 minuti. Record in carriera di punti ai play x.com