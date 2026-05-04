I Coldplay si preparano a presentare una versione jazz delle loro canzoni in occasione della Fiera del Mediterraneo. Il concerto vedrà reinterpretazioni di brani come Yellow e Viva La Vida, con arrangiamenti diversi rispetto alle versioni originali. A guidare questa trasformazione sonora saranno alcuni musicisti specializzati in jazz, coinvolti nell’esecuzione delle nuove versioni dei pezzi del gruppo. L’evento si terrà nel contesto della fiera, con la partecipazione di artisti che si dedicheranno alla rivisitazione dei brani.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i ritmi di Yellow e Viva La Vida?. Chi sono i musicisti che guideranno questa trasformazione sonora?. Dove si terranno le date con ingresso gratuito?. Perché questa fusione tra pop e jazz potrebbe stupire il pubblico?.? In Breve Vito De Canzio, Benny Amoroso, Massimo Calì, Maurizio Gula e Joe Costantino sul palco.. Eventi gratuiti in Fiera del Mediterraneo dall'8 al 10 maggio 2026.. Rassegna musicale dal 23 maggio al 7 giugno 2026 presso Miles Jazz Club.. Reinterpretazione jazz di brani iconici come Yellow, The Scientist, Viva La Vida e Fix You.. Dal 23 maggio al 7 giugno 2026 la Fiera del Mediterraneo ospiterà una rassegna musicale che vedrà il Miles Jazz Club protagonista di un tributo ai Coldplay.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I Coldplay in versione Jazz: il nuovo tributo alla Fiera del Mediterraneo

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