L’uomo pare si aggirasse nervosamente in strada prima di colpire la vittima, raggiunta all’addome e al torace e alla quale è stata tagliata la gola Una giovane di origini asiatiche, ma residente nel posto, è morta sabato a Esplugues de Llobregat, vicino a Barcellona, dopo essere stata accoltellata da un uomo che alcuni testimoni hanno descritto con tratti nordafricani. Le forze dell’ordine e le autorità spagnole non hanno, al momento, rilasciato informazioni sull’identità dell’aggressore e sulle ragioni che l’hanno portato a uccidere una persona ma secondo il racconto di alcune persone presenti, avrebbe gridato “Allah” prima di colpire al torace e all’addome, tagliandole la gola prima di tentare la fuga, come riferisce The Sun.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ha gridato Allah prima di uccidere". Sangue a Barcellona, cosa sappiamo dell'accoltellatore

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