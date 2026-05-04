Il prossimo 9 maggio, quattro sedi di Guidonia saranno aperte per un open day dedicato alla nuova Carta d’Identità. Durante questa giornata, sarà possibile ricevere informazioni sui documenti necessari per evitare errori nell’appuntamento e conoscere i dettagli sulle modalità di rilascio. Le sedi aperte si trovano in diverse zone della città, pronte ad assistere chi deve aggiornare o ottenere il nuovo documento.

? Cosa scoprirai Quali documenti servono per non sbagliare l'appuntamento alle delegazioni?. Dove si trovano esattamente le quattro sedi aperte sabato 9 maggio?. Perché la vecchia carta d'identità diventerà inutilizzabile il 3 agosto?. Come funzionerà la distribuzione dei numeri per evitare lunghe attese?.? In Breve Open day il 9 maggio 2026 con orari 8:30-13:30 e 14:30-17:00.. Sedi attive a Piazza Matteotti, via Mazzini, Piazza Carrara e via Todini.. Documenti cartacei perderanno validità legale entro il limite del 3 agosto 2026.. Necessari vecchia carta d'identità, tessera sanitaria e fototessera recente degli ultimi 6 mesi.. Il prossimo...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guidonia: open day il 9 maggio per la nuova Carta d’Identità

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