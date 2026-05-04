Grande Torino la benedizione delle tombe degli Invincibili

Durante la cerimonia per il 77° anniversario della tragedia di Superga, si è svolta la benedizione delle tombe dei giocatori del Grande Torino nel cimitero monumentale. L'evento ha visto la partecipazione di un sacerdote che ha officiato la cerimonia, rivolta a ricordare i campioni scomparsi in quell'incidente. La commemorazione si è svolta in un clima di rispetto e raccoglimento, con la presenza di familiari e appassionati.