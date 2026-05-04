Grande Torino la benedizione delle tombe degli Invincibili

Da gazzetta.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la cerimonia per il 77° anniversario della tragedia di Superga, si è svolta la benedizione delle tombe dei giocatori del Grande Torino nel cimitero monumentale. L'evento ha visto la partecipazione di un sacerdote che ha officiato la cerimonia, rivolta a ricordare i campioni scomparsi in quell'incidente. La commemorazione si è svolta in un clima di rispetto e raccoglimento, con la presenza di familiari e appassionati.

Uno dei momenti della commemorazione del 77esimo anniversario della tragedia di Superga: la benedizione delle tombe dei campioni del Grande Torino al cimitero monumentale da parte di don Gianluca Carrega.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Grande Torino, la benedizione delle tombe degli "Invincibili"

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