Tommaso Franchi, ex concorrente del Grande Fratello, ha deciso di parlare pubblicamente della fine della sua relazione con Mariavittoria Minghetti, nata all’interno della casa. In un’intervista, ha precisato che non ci sono stati tradimenti e che la rottura è avvenuta in modo amichevole. Franchi ha anche sottolineato che non sono coinvolte altre persone nella separazione.

Tommaso Franchi parla della rottura con Mariavittoria Minghetti nata al Grande Fratello. L'ex concorrente smentisce i tradimenti e chiarisce che la separazione è avvenuta in modo sereno e senza terze persone. Una delle coppie più seguite di una delle ultime edizioni del Grande Fratello è stata quella formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. La loro relazione, nata all'interno della Casa più spiata d'Italia, ha conquistato il pubblico, durando quasi un anno anche fuori dal programma. Poi però è arrivata la rottura, che ha lasciato i fan sorpresi e con molti interrogativi. Nei mesi successivi non sono mancate voci e supposizioni, tra cui anche alcune accuse di presunti tradimenti mai confermate, soprattutto nei confronti dell'idraulico senese.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello: Tommaso Franchi smentisce i tradimenti e rompe il silenzio su Mariavittoria

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