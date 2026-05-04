Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) valide per il periodo 202628. La pubblicazione riguarda gli elenchi utili per l’assegnazione di circa il 50% dei ruoli disponibili, oltre alle supplenze. Alcune sezioni delle graduatorie risultano ancora vuote, mentre altre sono state aggiornate con i dati più recenti. La procedura interessa docenti e istituzioni scolastiche che devono pianificare le assegnazioni di incarichi e supplenze.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. In tante province le GaE sono ormai vuote per moltissime classi di concorso*, in altre gli elenchi sono ancora consistenti soprattutto per infanzia e primaria. Sarà interessante vedere se ci saranno stati numerosi trasferimenti di provincia. *questo vuol che il 50% dei posti spettanti per i ruoli viene passato alle corrispondenti graduatorie dei concorsi. Alessandria – definitive Alessandria –Asti – definitive Asti – Biella – definitive Biella –Novara – annulla e sostituisce il precedente –Vercelli – ATTENZIONE: se le GaE dovessero risultare vuote per tutte le classi di concorso l’Ufficio Scolastico potrebbe non pubblicare gli elenchi, come già accaduto nel 2024.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote); GAE 2026/2028: ecco le graduatorie pubblicate utili per il 50% delle immissioni in ruolo. Tutti gli Avvisi degli USR (IN AGGIORNAMENTO); Graduatorie d'istituto prima fascia 2026/28: problemi con la domanda? Ecco il VIDEO TUTORIAL; Immissioni in ruolo docenti, ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Utile per scegliere la regione in cui inserirsi negli elenchi regionali 2026/27. Modello B domanda prima fascia Graduatorie di Istituto per aspiranti delle GaE: la guida del MinisteroGraduatorie di istituto prima fascia per la scelta delle scuole per aspiranti inseriti nelle GaE: ecco la GUIDA del Ministero dell'Istruzione ... orizzontescuola.it Modello B per le graduatorie prima fascia di Istituto, c’è tempo fino alle 23:59 dell’11 maggioÈ importante ricordare che, come previsto dall’avviso del MIM del 15 aprile 2026, la scadenza per la compilazione e l’inoltro del Modello B di inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell’inclusione ... tecnicadellascuola.it La normativa al 2026, confermata da recenti sentenze (es. TAR Milano n. 1202/2026, Cassazione n. 217/2026), segna lo stop allo scorrimento automatico delle graduatorie. Essere idonei non garantisce più l'assunzione: la Pubblica Amministrazione ha discre - facebook.com facebook