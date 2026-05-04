Gli innumerevoli prodigi e la preghiera alla Madonna della Colomba

Un amore materno che non conosce confini si manifesta attraverso miracoli e apparizioni pubbliche legate alla Madonna della Colomba. La figura religiosa è al centro di numerosi eventi straordinari, spesso accompagnati da preghiere rivolte alla Madonna. Questi episodi vengono raccontati come segni di protezione e risposta alle richieste dei fedeli. La devozione verso questa figura si traduce in un susseguirsi di prodigi che attirano l’attenzione di molti credenti.

Un amore materno che non conosce confini: la Madonna della Colomba risponde all’infedeltà degli uomini con miracoli straordinari e manifestazioni pubbliche. La preghiera che ottiene le Grazie. L’avidità umana non si appaga mai, l’esercito imperiale si spinge fino a Stazzano e sempre oltre fino a saccheggiare il borgo e il castello di Serravalle. L’imperatore Federico Barbarossa combatte contro Tortona. I suoi soldati uccidono, saccheggiano e portano distruzione al loro passaggio. Di fronte a tanta crudeltà il popolo non può fare altro che arrendersi e fuggire. L’unico modo per non cedere alla furia dei soldati è trovare rifugio sulle montagne.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Gli innumerevoli prodigi e la preghiera alla Madonna della Colomba Notizie correlate Madonna della Pioggia: l’icona miracolosa, fonte di innumerevoli guarigioniL’immagine della Madonna della Pioggia, sopravvissuta a un incendio devastante, che in passato scongiurò un terribile pericolo per la città di... Una preghiera per la pace, a Piacenza torna la festa della Madonna del PopoloPiacenza si affida alla Madonna del Popolo: torna la prima domenica dopo Pasqua, giorno in cui si ricorda anche la Divina Misericordia - quest’anno...