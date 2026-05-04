Il Presidente della Repubblica ha ricevuto questa mattina al Quirinale le squadre italiane di tennis che hanno vinto la Billie Jean King Cup e la Coppa Davis 2025. Durante l'incontro, sono stati presenti i rappresentanti delle nazionali femminile e maschile. Il momento ha visto riconoscimenti ufficiali per le vittorie ottenute in ambito internazionale. Successivamente, alcuni commenti sono stati rilasciati dai protagonisti, tra cui il commento di Cobolli riguardo a un possibile impegno al derby.

AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina al Quirinale le nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Sono intervenuti il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, e gli atleti della squadra italiana, Elisabetta Cocciaretto e Flavio Cobolli. Era presente il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi. Paolini: "È incredibile tornare a Roma". "È incredibile tornare a Roma, l'anno scorso questo torneo mi ha dato tutto quello che poteva darmi.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Gli 'altri eroi' del tennis da Mattarella. Cobolli: "Finale al Foro? Andrò al derby"

Notizie correlate

Internazionali d'italia, ecco quanto costa vedere Sinner e gli altri campioni del tennis mondiale al Foro ItalicoGli Internazionali d’Italia hanno preso il via con i match di prequalificazioni e l’inaugurazione del campo a piazza del Popolo.

Leggi anche: Mattarella esalta il tennis azzurro: "Protagonisti nel mondo". E Binaghi lo invita al Foro Italico

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Nel 2027 i 60 anni dalla strage di Cima Vallona, invitato Mattarella; 25 aprile, il lungo omaggio agli eroi della Resistenza; Mattarella, Zanardi punto di riferimento di tutto lo sport, amato per il suo coraggio; 25 Aprile, l'omaggio di Mattarella a Dalla Chiesa, Mattei e Pertini: eroi della Repubblica.

DALLE OLIMPIADI A SANREMO?/ Il Colle e quel malinteso sugli eroi del quotidianoIeri Mattarella ha ricevuto i cantanti che partecipano a Sanremo: Laura Pausini, J-Ax, Serena Brancale, Ermal Meta e gli altri. È una prima volta Per l’italiano medio che si trattiene dal mandare il ... ilsussidiario.net

I 28 piccoli eroi premiati da Mattarella. Alfieri della Repubblica , esempi di impegno, solidarietà, virtù civicaMattarella ha premiato 28 piccoli eroi. Giovani Alfieri della Repubblica che si sono distinti per l’impegno quotidiano. Giovani solidali e coraggiosi. Ragazzi che scendono in campo per gli altri. Il ... blitzquotidiano.it

Gli azzurri della Coppa Davis e della BJK Cup incontrano Mattarella al Quirinale Il Presidente della Repubblica ha ricevuto le squadre nazionali italiane di tennis femminile e maschile dopo i trionfi ottenuti nel 2025 #corrieredellosport #Tennis - facebook.com facebook

Tennis, le azzurre e gli azzurri ricevuti al Quirinale da Mattarella x.com