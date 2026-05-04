A Palermo, si presenta il nuovo romanzo di Giusi Russo, un'opera che affronta temi di memoria e dolore. La storia ruota attorno a Anna, la quale trova nella musica un modo per affrontare il degrado di Borgo Venturi. Parallelamente, Lucia deve fare i conti con il senso di colpa legato alla sorella, portando avanti un racconto che mescola emozioni e ricordi.

? Cosa scoprirai Come può la musica salvare Anna dal degrado di Borgo Venturi?. Perché Lucia deve convivere con il senso di colpa della sorella?. Cosa ha scatenato i tremori che minacciano le case di Borgo Venturi?. Come si trasforma il legame tra Anna e Lucia dopo gli abbandoni?.? In Breve Presentazione domenica 10 maggio alle 17.30 presso lo Stand Florio di via Messina Marine.. Dialogo con la giornalista Federica Raccuglia e l'autrice Gerita Tiranno con musica di Roberto Gervasi.. Trama ambientata negli anni Settanta tra le macerie di Borgo Venturi e le cave vicine.. Autrice premiata con Nadia Toffa 2022 e Premio Internazionale Mario Luzi per il debutto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giusi Russo a Palermo: il nuovo romanzo tra memoria e ferite

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