Giulia Salemi risponde alle critiche che sono arrivate dopo il suo passaggio dai social alla televisione. In una dichiarazione, ha precisato di essere al servizio del conduttore e di non aver mai ricevuto raccomandazioni. La sua scelta di cambiare ambito ha attirato commenti negativi, e lei ha voluto chiarire la propria posizione senza entrare in polemiche.

Giulia Salemi sa bene quanto sia difficile avere a che fare con i pregiudizi. Il suo trasferimento parziale dai social al mondo della televisione ha comportato una certa dose di commenti spiacevoli. Questo successo è tutto merito o suo o c’è una “ spintarella ” alle sue spalle? Ecco cosa si chiedono alcuni ed è stata proprio la diretta interessata a fornire una risposta. Giulia Salemi, com’è arrivata a The Cage. Non è facile intervistare chi per lavoro conduce. Lo ha scoperto Giulia Salemi, che ha avuto come ospite Mia Ceran al suo podcast Non Lo Faccio X Moda. I ruoli si sono per un attimo invertiti e così la padrona di casa ha risposto a qualche domanda.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia Salemi si difende dalle critiche, nessuna raccomandazione: “Sono al servizio del conduttore”

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