Nel primo pomeriggio di oggi a Giugliano, poco dopo le 14:30, un’auto ha percorso contromano e ha investito uno scooter in via Santa Rita Da Cascia, vicino all’incrocio con via Oasi Sacro Cuore. L’urto ha causato al conducente dello scooter un infortunio che ha richiesto il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorritori.

Scontro auto-scooter poco dopo le 14 e 30 a Giugliano in via Santa Rita Da Cascia, a pochi metri dall'incrocio con via Oasi Sacro Cuore. Secondo una prima ricostruzione, una macchina con targa polacca in fase di sorpasso avrebbe invaso l’altra carreggiata travolgendo in pieno un mezzo a due ruote. Ad avere la peggio in centauro, che è sbalzato dalla sella rovinando sull'asfalto a diversi metri di distanza. Lo scooterista, un 40enne del posto, è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118 e condotto in ospedale. Era cosciente ma non sono note le sue condizioni. Sul posto si attende l’arrivo delle forze dell’ordine per i rilievi e la dinamica.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, auto contromano travolge scooter: centauro in ospedale

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